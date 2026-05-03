Стало известно, с кем Путин встретится 9 мая

Путин проведет встречи с Фицо и Лукашенко, когда они приедут в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет двусторонние встречи с зарубежными лидерами, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

В частности, у главы государства запланирована встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Весь список гостей, которые посетят парад Победы в Москве 9 мая, пока неизвестен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль своевременно проинформирует обо всех зарубежных лидерах, которые посетят столицу РФ в эту знаменательную дату.

19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. Он отметил, что Литва и Латвия запретили ему лететь в Россию через их территорию. Позже о закрытии неба объявила и Эстония. В связи с этим премьер-министр Словакии выбрал альтернативный маршрут. Как стало известно, он может поехать в Москву на автомобиле. В таком случае его маршрут будет пролегать через Польшу и Белоруссию. Отмечается, что автомобильное путешествие, в отличии от пролета самолетом, не требует разрешения властей стран.

