«Лас-Вегаса не будет»: в Госдуме оценили создание игорной зоны в Республике Алтай

Игорная зона в Республике Алтай, создание которой указом разрешил президент РФ Владимир Путин, необходима для развития туризма. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, выразив надежду, что регион не станет «Лас-Вегасом».

«Республика Алтай сейчас — одна из самых динамично развивающихся территорий в плане новой территории туристической привлекательности. Понятно, что средства на создание инфраструктуры нужны огромные, и инвестиционные средства не всегда покрывают все затраты. То, что предложили сделать игорную зону, я могу сказать так — у нас эти игорные зоны, к счастью, не разрослись до безумных размеров и в Краснодарском крае, еще где-то существуют достаточно скромно. Я надеюсь, что никакого Лас-Вегаса в Республике Алтай не будет. Ну, один, два, три объекта казино», — сказал он.

Милонов уточнил, что отрицательно относится к казино. Однако, по его мнению, люди, которые там проигрывают деньги, получают заслуженное наказание.

«Лично я к казино отношусь ужасно, считаю, что это деньги безблагодатные. С другой стороны, это некое наказание за алчность человеческую, некая кара. Казино всегда выигрывают деньги, и логика существования казино подразумевает, что так или иначе, несмотря на какие-то мелкие выигрыши, ты всегда проиграешь глобально. Кто идет играть в казино — люди, стремящиеся к легкой наживе не через свой труд, а через какую-то удачу. Ну их вот наказывают. Они хотят обмануть бога, но не получается, в результате они страдают», — добавил он.

2 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак еще в феврале рассказывал, что площадку для размещения игорной зоны выбрали в Майминском районе. Речь не идет о сети казино по всей республике — это локализованная территория с четкими границами, жесткими правовыми нормами и контролем со стороны государства. По предварительным оценкам, создание зоны обеспечит около тысячи новых рабочих мест и будет ежегодно пополнять бюджет минимум на 300 млн рублей. Эти деньги направят на социальные нужды.

Госдума приняла закон о создании игорной зоны в Республике Алтай во втором и третьем чтениях 21 апреля. Инициатором выступило правительство, разработкой занимался Минфин. В пояснительной записке подчеркивалось, что регион имеет высокий туристический потенциал, а легализация игорного бизнеса должна увеличить поток туристов и способствовать дальнейшему развитию субъекта.

На данный момент в России работают четыре игорные зоны — в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму.

Ранее в Госдуме заявили, что легализация онлайн-казино приведет к трагедиям.