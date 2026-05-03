Вывод солдат США из Германии связали с концом НАТО

Эксперт Кляйне-Брокхофф: вывод войск США из ФРГ говорит об ослаблении НАТО
Вывод 5 тысяч американских военных из Германии свидетельствует об ослаблении или прекращении существования НАТО. Об этом газете Tagesspiegel заявил директор Германского совета по международным отношениям Томас Кляйне-Брокхофф.

«Речь идет не только о выводе войск из Германии, но и уже давно об ослаблении или даже прекращении существования НАТО», – отметил он.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за вопросы безопасности. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о распаде НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

