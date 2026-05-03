Российский самолет, следовавший в Баку, экстренно развернули над Казахстаном

Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Баку, экстренно развернули в небе над Казахстаном. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске. По информации авторов канала, одному из пассажиров стало резко плохо на борту. Что именно случилось с пассажиром, не сообщается. Также нет информации, как он чувствует себя сейчас.

До этого самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Местный портал Volganet уточнил, что медицинская помощь потребовалась 69-летней женщине, имеющей онкологическое заболевания 4-й стадии. Позже стало известно, что женщину спасти не удалось.

В декабре прошлого года медсестра-анестезист из Якутии спасла женщину, которой стало плохо во время перелета из Иркутска в Санкт-Петербург. Пассажирка внезапно упала в обморок и начала синеть. Выяснилось, что у нее диагностирована анемия. Медсестра сделала два укола и стабилизировала состояние пациентки, после чего наблюдала за ее самочувствием до конца полета.

Ранее глава Минздрава РФ спас мужчину, которому стало плохо в самолете.