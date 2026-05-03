В Австрии задержали шантажиста, который подмешал крысиный яд в детское питание

Reuters: житель Австрии добавлял крысиный яд в детское питание HiPP
Австрийская полиция задержала 39-летнего мужчину по делу о подмешивании крысиного яда в баночки с детским питанием компании HiPP. Об этом сообщает Reuters.

По информации Kronen Zeitung, следствие считает, что подозреваемый действовал один. Его имя не раскрывается.

Следователи установили, что мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял туда яд и возвращал банки на полки. Его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Сейчас дело расследуют по статьям об умышленном создании общественной опасности и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Если экспертиза покажет, что доза могла быть смертельной для детей, обвинение могут переквалифицировать на покушение на жизнь.

Мотивы подозреваемого пока не уточнили. Известно, что незадолго до этого он отправил компании письмо с требованием выплатить €2 млн в течение шести дней. Как писало издание Die Presse, в HiPP заметили это сообщение только спустя две недели после указанного срока. В компании позже подтвердили факт попытки шантажа, но подробности не раскрыли.

По данным следствия, в обороте находились шесть отравленных банок. Их нашли и изъяли в Чехии, Словакии и Австрии. Одну банку найти не удалось — предполагается, что она может находиться на востоке страны. Глава компании Стефан Хипп ранее заявлял, что поиск этой банки остается приоритетом.

Роспотребнадзор заявил, что детское питание HiPP с крысиным ядом в Россию не поставлялось.

