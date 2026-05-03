Стало известно, как живет Полина Лурье в бывшей квартире Ларисы Долиной

Москвичка Полина Лурье, ставшая обладательницей квартиры Ларисы Долиной, рассказала aif.ru о своем опыте проживания в новом доме.

Сейчас Лурье занимается ремонтом, но пока не раскрывает детали предстоящих работ. На вопрос о конфликте с народной артисткой она ответила: «Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет».

Агент по недвижимости Константин Муравьев предположил, что масштабный ремонт в квартире Лурье может стоить около 60 миллионов рублей — почти половина от стоимости самой квартиры. СМИ отмечает, что женщина уже познакомилась с соседями и считает их «замечательными» людьми.

Спор вокруг квартиры разгорелся летом 2024 года. После продажи жилья Лурье Долина заявила, что сделка была совершена под давлением мошенников, и подала в суд, чтобы вернуть недвижимость.

16 декабря 2025 года Верховный суд подтвердил право Лурье на квартиру после долгих разбирательств. Долиной предписали освободить жилье до 30 декабря. Она не успела это сделать, поэтому 19 января к делу привлекли судебных приставов — и только тогда квартира была передана Полине Лурье.

Ранее сообщалось, что Киркорову на день рождения подарили женское белье.