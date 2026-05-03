Ротару отказалась от многомиллионного предложения из-за СВО

Продюсер Лавров: Ротару отказалась от гонорара в €200 тысяч за концерт в ОАЭ
Певица София Ротару, которая давно исчезла из медийного пространства, отвергла предложение выступить в Дубае за €200 тысяч. Об этом сообщил mk.ru экс-директор артистки Сергей Лавров.

По словам Лаврова, певице предлагали исполнить 5 песен на мероприятии в Дубае, но она ответила: «Пока идут боевые действия, не время для концертов».

Продюсер также подчеркнул, что артистка сохраняет хорошую форму, несмотря на отсутствие выступлений.

После начала российской спецоперации на Украине сообщалось, что Ротару уехала в Италию. Но спустя некоторое время СМИ сообщили, что артистка на вернулась на родину. При этом, как отмечает mk.ru, нынешнее местонахождение звезды доподлинно неизвестно.

В начале апреля 2026 года София Ротару обнародовала фото из семейного архива. Артистка показала подписчикам фото своей матери. Она посвятила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в память о ней, подписав его фразой: «День рождения мамы».

Родители артистки — Александра и Михаил Ротарь — жили в селе Маршинцы на западе Украины. Они вырастили шестерых детей: певица была вторым ребенком в семье. Ротару рассказывала в интервью, что мать и отец поддерживали любые ее увлечения и обрадовались, когда у нее начали проявляться музыкальные способности.

