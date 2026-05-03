В Туапсе ликвидируют последствия пожара на газонаполнительной станции

На газонаполнительной станции в Туапсе идут восстановительные работы

Последствия пожара устраняют на газонаполнительной станции в Туапсе. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Кубани Сергей Бойко в Telegram-канале.

«На территории газонаполнительной станции по улице Кошкина в Туапсе ведутся восстановленные работы», — отметил он.

По его словам, на месте работают специалисты администрации Туапсинского округа и ООО «Туапсегоргаз». Возобновить работу предприятие планируется в кратчайшие сроки.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. Крупнейший из недавних эпизодов пришелся на ночь с 27 на 28 апреля — тогда после падения обломков беспилотника начался пожар на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. По данным региональных властей, огонь охватил производственные объекты предприятия. В районе НПЗ был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории морского терминала. Он был ликвидирован 2 мая.

Ранее Роспотребнадзор оценил пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе.