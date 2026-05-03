На Филиппинах тысячи семей пострадали из-за вулкана

Более 30 тыс. семей на Филиппинах пострадали от последствий извержения вулкана Майон на юго-востоке острова Лусон. Об этом сообщил GMA News заместитель пресс-секретаря Управления гражданской обороны Диего Мариано.

По его данным, последствия затронули более 30,5 тыс. семей, при этом около 1,4 тыс. из них находятся в эвакуационных центрах.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии объявил третий уровень угрозы из пяти в провинции Албай и предупредил авиакомпании о риске полетов вблизи вулкана. Из-за извержения отменили два рейса по маршруту между аэропортом Бикольского региона и Манилой.

Из-за выпадения вулканического пепла в отдельных районах провинции Албай 4 мая приостановят работу государственных и частных школ.

Майон — вулкан высотой 2462 м, расположенный в регионе Биколь на юго-востоке острова Лусон. Он считается самым активным в стране: за последние 400 лет зафиксировано более 50 извержений. Одно из самых разрушительных произошло в 1814 году, когда не удалось спасти около 1,2 тыс. человек.

Ранее в Индонезии извергался вулкан Дуконо, выбросив пепел на высоту 3,6 км.