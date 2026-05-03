«Щупальца русского мира»: на Украине демонтировали мемориальную доску Высоцкому

В Кременчуге с фасада дома на улице Гегечкори демонтировали мемориальную доску советскому поэту, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

По его словам, решение приняли местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета. Доска была установлена на доме, где Высоцкий проживал во время гастролей в 1975 году.

Украинский оппозиционный политик Александр Волга, комментируя в Facebook демонтаж мемориальной доски, назвал происходящее «украинским кровавым культурным поносом».

Критика творчества Высоцкого на Украине началась еще в 2018 году. Тогда директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Высоцкий и Виктор Цой представляют опасность для национальной безопасности. Он назвав их «щупальцами русского мира», благодаря которым Москва пытается втянуть Украину в общее культурное пространство. В соцсетях украинцы намекнули Вятровичу, что настоящие щупальца, тянущие Украину назад, стоит искать в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что на Украине снесли последний памятник Ленину.

 
