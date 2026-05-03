Военные РФ нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

За минувшие сутки российские военные нанесли поражение транспортным объектам, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и при помощи ракетных войск и артиллерии российская армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску украинских БПЛА, а также нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Как отметило в своем сообщении Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 740 украинских беспилотников самолетного типа в зоне СВО.

Также ВС России поражены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее в Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников.