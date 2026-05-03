Россия возвращается в период «жесткой конфронтации» с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Песков указал на то, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера «показную русофобию». По его словам, они готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные заявления конфронтационного характера в адрес РФ.

«Все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой», — сказал представитель Кремля.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о настойчивых попытках стран Европы возродить нацизм в новых формах, в том числе поднимая свои народы против РФ. По его словам, в нынешних условиях память о Великой Отечественной войне имеет не только историческое, но и «практическое преломление».

27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что трудности, с которыми столкнулась страна, временные и проходящие. Он отметил, что Россия — вечная, и призвал россиян достойно преодолевать все вызовы и риски. Глава государства добавил, что любовь россиян к Родине и стремление ее защищать — превыше всего.

Ранее была названа европейская страна, где «ненависть к русским граничит с крайностью».