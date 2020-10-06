Меняла белье: Ким Кардашьян рассказала о коронавирусе мужа

Телезвезда Ким Кардашьян призналась, что ее муж Канье Уэст перенес коронавирусную инфекцию еще в самом начале пандемии. В интервью журналу Grazia она рассказала, что ей пришлось очень тяжело, поскольку ухаживать за заболевшим мужем ей пришлось, имея еще на руках четверых маленьких детей.

«У Канье это было в самом начале, когда никто по настоящему не понимал, что происходит, — пожаловалась 39-летняя знаменитость. – Было так страшно и непонятно. Со мной были четыре моих малыша – и больше никого в доме, кто мог бы помочь».

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По словам Ким Кардашьян, тест на COVID-19 оказался у Канье Уэста положительным примерно в то же время, когда о заражении объявили актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Они оказались одними из первых звезд шоу-бизнеса, которые публично рассказали об этом, и было это в середине марта этого года (сам Канье Уэст, между тем, в июле заявлял в Twitter, что переболел в феврале). Телезвезда призналась, что за мужем пришлось ухаживать ей самой.

«Я была вынуждена менять ему простыни и помогать встать с постели, когда он плохо себя чувствовал. Было сложно, потому что все было непонятно, — рассказала она. – Менять постельное белье в перчатках и щите для лица оказалось страшно». После этого она добавила: «Может быть, нашей планете нужна была пауза».

Сам Канье Уэст рассказывал о пережитом опыте журналу Forbes в отдельном интервью. «У меня был озноб, я трясся в постели, принимал горячий душ и смотрел видеоролики, где говорилось, что мне делать, чтобы это перенести, — рассказал рэпер. – Помню, кто-то сказал мне, что у Дрейка коронавирус, и я ответил, что Дрейку не может быть хуже, чем мне!» Действительно, рэперу Дрейку хуже не было – после того, как он сделал тест, он объявил тогда об отрицательном результате.

Сама Ким Кардашьян в этом году не впервые говорит о том, как ей приходится ухаживать за мужем – ранее она рассказывала, как справляется с его биполярным расстройством. После того, как в июле супруг Кардашян выступил перед сторонниками в качестве независимого кандидата на пост президента США, рассказав тайну о ее желании сделать аборт и разрыдавшись, у публики появилась возможность оценить, насколько трудно жене рэпера иметь дело с его перепадами настроения. Тогда Канье Уэст разразился серией агрессивных твитов в адрес жены и ее матери Крис Дженнер, но Ким Кардашьян отреагировала на это постом в Instagram-сториз, в котором объяснила, что происходит с душевным состоянием ее мужа.

«Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство, — написала она. — Каждый, у кого оно есть, или тот, чей близкий человек от него страдает, знает, насколько сложно и больно понимать это. Я никогда открыто не говорила о том, как это сказывается на нашей жизни дома, потому что хочу защитить наших детей и право Канье на частную жизнь в том, что касается его здоровья. Но сегодня мне кажется, что это нужно прокомментировать из-за стигматизации и непонимания этой болезни».

Ким Кардашьян рассказала своим подписчикам, что человека с биполярным расстройством невозможно заставить лечиться, и люди, которые осуждают родственников больного, потому что не отправляют его на терапию, просто не понимают, о чем говорят.

«Я понимаю, что Канье становится объектом для критики, потому что он публичная личность, и его действия временами могут вызывать сильную реакцию и эмоции, — добавила Ким Кардашьян. — Он потрясающая, но сложная личность, он находится на самой вершине как артист и как темнокожий, он перенес болезненную утрату матери и вынужден жить, терпя давление и изоляцию, ощущение которых усиливается из-за его биполярного расстройства».

В заключение она попросила общественность уважать право ее семьи на частную жизнь. Впоследствии СМИ не раз обращали внимание на то, как проводят время Ким и Канье – вместе или по отдельности, — пока не стало ясно, что в семье установился мир.