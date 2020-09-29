Нервы на пределе: драки и стрельба у «домов с привидениями» в США

В субботу, 26 сентября, примерно 1000 человек оказалась вовлечена в массовое побоище в Северной Каролине – в городе Чайна-Гров на парковке возле дома с привидениями «Королевство жнеца». «Правоохранителям пришлось иметь дело с многочисленными большими и маленькими группами людей, которые избивали друг друга, некоторыми из присутствовавших при этих событиях были сделаны выстрелы», — рассказал о драке изданию Charlotte Observer представитель полиции округа Роуэн.

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Сотрудники правоохранительных органов, не в силах справиться с ситуацией самостоятельно, были вынуждены вызвать дополнительные силы охраны правопорядка: для разгона дерущихся полицейские применили перечный газ. Представители правоохранительных органов также заметили серебристый «додж», пассажиры которого открыли огонь, после чего машина стремительно укатила.

Один из посетителей дома с привидениями в результате оказался в больнице с огнестрельным ранением в области ступни.

«Пострадавший заявил, что поначалу он не понял, что получил огнестрельное ранение – до тех пор, пока не покинул «Королевство жнеца». Он полагает, что был ранен, убегая с места событий, где был открыт огонь», — объяснили изданию в представительстве местного шерифа. Итогом произошедшего стали арест пяти несовершеннолетних и конфискация трех пистолетов.

Представители развлекательного центра рассказали об инциденте на своей странице в Facebook – судя по их посту, массовую драку спровоцировали подростки. «Стычка произошла между несовершеннолетними из Шарлотта, у которых было незаконное оружие», — объясняют авторы поста. Они заверили читателей, что такое поведение считают неприемлемым и всегда заботились о безопасности посетителей.

В штате Мичиган утром 27 сентября стрельба раздалась в очереди к дому с привидениями Erebus в городе Понтиак неподалеку от Детройта – в результате один человек погиб. Как сообщили представители городского шерифа People, жертвой оказался 29-летний житель Детройта.

Мужчина, пришедший в развлекательное заведение вместе со своей подругой, вступил в перепалку в очереди с человеком, который теперь подозревается в убийстве — он стоял перед ними. «Жертва и подозреваемый обменялись репликами, поскольку подозреваемый думал, что жертва пытается пролезть перед ним, — объясняется в заявлении полиции в Facebook. — Жертва сообщила своей подруге, что идет к своему транспортному средству. Подозреваемый и жертва раздельно отправились к парковке. Свидетели сообщают, что слышали выстрелы».

В результате 29-летний житель Детройта получил три огнестрельных ранения и скончался в больнице, а полиция теперь ищет подозреваемого и сообщает, что он был одет в джинсы и оранжевый свитшот.

Дом с привидениями Erebus на запросы издания People не ответил. Между тем, это развлекательное заведение входит в число самых популярных в США мест проведения досуга подобного плана. В прошлом году CNN включили его в список 10 лучших домов с привидениями в стране — сам он описывает себя как «четырехэтажную башню ужаса«и наполнен зомби, монстрами и результатами путешествий во времени, которые пошли не по плану.

Подобные развлекательные центры становятся в США особенно популярными перед Хэллоуином, когда американцы отправляются в дома с привидениями, чтобы по традиции пощекотать себе нервы.

Пока одни выбирают тыквы на специальных базарах, украшают дома искусственной паутиной и выбирают оригинальный костюм, другие предпочитают отправиться в «башни ужаса» и испытать выброс адреналина при встрече с монстрами, наблюдая страдания закованных в кандалы душевнобольных или имея дело с привидениями. Любители острых ощущений могут выбирать между таинственными лесами, кукурузными полями, заброшенными особняками, бывшими психиатрическими лечебницами, где для их развлечения создана пугающая обстановка. Однако два случая на выходных показывают: нервы у тех, кто стремится испытать ужас, и так на пределе — и весьма сомнительно, что Хэллоуин поможет разрядить обстановку.