«Чингисхайм»: Божена Рынска стала матерью

45-летняя журналистка Божена Рынска официально подтвердила рождение дочери от покойного супруга Игоря Малашенко. О первой встрече с новорожденной она рассказала в Instagram.

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Девочка появилась на свет 5 марта 2020 года. Рождение ребенка ровно через год после смерти биологического отца Игоря Малашенко стало возможным благодаря современной медицине — четыре года с помощью процедуры ЭКО пара пыталась завести ребенка. Однако все попытки были безрезультатными.

«У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз», — рассказывала Рынска.

Только в июне 2019 года подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. Во время родов обозреватель присутствовала, а после — сразу взяла дочь на руки. Знаменитость отметила, что на следующий день после родов девочка стала копией отца.

«Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку ''Чингисхайм'' — нос еврейский, глаза монгольские. Игоревна — копия папы. И форма головы, и фигура. Потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки. Вся в Игоря. Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд — его», — поделилась женщина.

Также Рынска рассказала поклонникам, что заранее наняла няню. Она пояснила, что ей необходимо было получше узнать нового человека в доме. Более того, для малышки мать уже составила завещание — в случае ее смерти она перейдет на воспитание ее приятельнице.

«Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если я не смогу справиться с черным отчаяньем, и депрессия меня отправит на тот свет (увы, бывают моменты, когда не сдержаться, голос разума не работает), я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга», — призналась журналистка.

О том, что после смерти супруга, Игоря Малашенко, Божена Рынска ждет рождения ребенка, она сообщила в конце августа 2019 года. Обозревательница выложила на свою страницу в Facebook запись, в которой призналась, что беременность суррогатной матери спасает ее от самоубийства — она до сих пор винит себя в смерти мужа.

Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля этого года в своем доме в Испании. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть сооснователя НТВ наступила в результате самоубийства. С Боженой Рынска они состояли в отношениях с 2011 года, а осенью 2018-го заключили официальный брак. Став вдовой, Рынска не перестала делиться откровенными подробностями из своей жизни.

Божена Рынска сама не раз оказывалась в критическом состоянии. Она несколько раз попадала в больницу, а также пережила клиническую смерть, о чем, опять же, рассказывала в Facebook.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — подчеркивала Рынска.

Позже, в конце марта, в эфире YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак светская львица призналась, что предприняла попытку самоубийства вслед за супругом. Из публикаций в соцсети понятно, что вдову по сей день не оставляют суицидальные мысли.

Также Божена Рынска неоднократно рассказывала о депрессии своего покойного мужа. По ее словам, так Игорь Малашенко очень сильно «сдал» в ноябре прошлого года из-за сложного бракоразводного процесса и скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Кроме того, вдова добавила, что медиаменеджер очень переживал из-за обвинений в сокрытии доходов, отсутствия работы и финансовых проблем. По ее словам, супруг сильно страдал от унижения и очень боялся остаться без денег.

«Я, действительно, не уследила за Игорем, я не повторяла ему каждое утро, что его жизнь нужна мне, и все будет хорошо. Я должна была понять, что у него смертельный срыв и лететь за ним. И я была готова пойти за это вслед за ним на тот свет. У меня бывают черные часы, когда еще чуть-чуть и все...» — писала журналистка в соцсетях.