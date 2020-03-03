«Очень тяжело»: последние дни принца Гарри в Великобритании

Для британского принца Гарри наступил последний этап его «службы» в роли работающего члена королевской семьи — сейчас, по отзывам его давних знакомых, он находится из-за этого в серьезном эмоциональном напряжении.

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«Это эмоциональный период для него по многим причинам, — рассказал королевскому корреспонденту Vanity Fair Кейти Николл один из старых друзей Гарри. — Думаю, и радостный, и горький одновременно.

Он всегда хотел жить обычной жизнью, избегая всеобщего внимания, и этим он сейчас и занимается, однако на самом деле это означает для него расставание с семьей. А Гарри — любящий и преданный парень, так что все это должно быть для него очень тяжело».

Собеседником Vanity Fair был Кен Уорф, знавший Гарри еще в детские годы — он был охранником матери принца принцессы Дианы. Он сказал изданию, что, по его мнению, леди Ди одобрила бы решение принца покинуть «Фирму» — так называют Виндзоров неофициально, — но посоветовала бы действовать взвешенно.

«Диана всегда говорила, что нужно идти своим путем в этой семье, и Гарри это и делает, — сказал Кен Уорф. — Я думаю, она бы им восхищалась, но посоветовала бы хорошо продумать, что он будет делать дальше, и взять небольшую паузу». По мнению старого друга, Гарри придется полностью пересмотреть свою жизнь — и это займет много времени.

Несмотря на то что в желании принца жить своей жизнью Кен Уорф не видит ничего плохого, ему все же грустно оттого, что Гарри будет жить, главным образом, в Северной Америке и больше не будет представителем королевской семьи Великобритании.

«Я знаю, что он был невероятно горд быть членом королевской семьи и продолжать работу своей матери, — объясняет Кен Уорф. — К тому же он всегда глубоко уважал королеву. Гарри был ключевой фигурой в королевской семье, он должен был ей и оставаться. Но теперь он уходит, и это очень грустно для всех, кого это затрагивает».

Елизавета II надеется, однако, что он вернется. По крайней мере, в воскресенье, 1 марта, когда она провела с внуком четыре часа за беседой, Елизавета II сказала ему, что их с Меган с радостью примут обратно в любой момент. Об этом рассказало издание The Sun со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Елизавета II встретилась с внуком с глазу на глаз в Виндзорском замке, куда он пробрался из своего коттеджа Фрогмор, по просьбе самого Гарри. Встреча проходила за обедом и послеполуденным чаем. «Королеве нужно было о многом поговорить — и это было идеальным для них временем, чтобы высказаться», — пояснил источник The Sun.

По его словам, воскресная встреча стала первой, когда бабушки и внук могли спокойно поговорить и расставить все точки над i с тех пор, как Гарри и Меган внезапно объявили 8 января, что отказываются от своих королевских полномочий.

«Атмосфера была гораздо более расслабленной, и оба смогли высказать то, что у них на душе», — поделился инсайдер.

Елизавета II и принц Гарри встретились после того, как британские СМИ сообщили: королева очень опечалена тем, что в этот раз не увидит своего правнука Арчи. Дело в том, что для того, чтобы совершить последние «рабочие» выходы на королевские мероприятия, Гарри и Меган решили не брать с собой сына, оставив его в Канаде под присмотром няни и подруги Меган Джессики Малруни.

Да и сама Меган не стала торопиться в Великобританию: Гарри прилетел туда еще 25 февраля и уже активно участвует в мероприятиях, сама же бывшая — и, возможно, будущая герцогиня, — прилетит туда только к 5 марта, когда в графике «последних гастролей Меган и Гарри значится участие во вручении премий Endeavour Fund ветеранам, получившим ранения во время боевых действий.

Последний официальный выход Гарри и Меган в качестве членов королевской семьи запланирован на 9 марта — их будут ждать на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. После этого их еще будут некоторое время называть Их королевскими Высочествами, пока 31 марта они не перестанут представлять королевскую семью Великобритании и станут обычными людьми. Хотя, конечно, до обычных людей им далеко.