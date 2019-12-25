Травма под елкой: от чего приходится лечиться в Рождество

С приближением Нового года оживляются не только продавцы елок и косметических наборов с гелем для душа и мочалкой, но и врачи. Они знают: в праздники работы у них прибавится, сколько бы диетологи, наркологи и травматологи ни уговаривали граждан быть умеренными и осторожными, кто-то, как обычно, пострадает при взрыве петарды, отравится несвежим салатом через два дня после праздника или переборщит с алкоголем до крайней степени интоксикации.

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Если оставить в стороне серьезные опасности, которые несет с собой празднование Нового года — петарды, взрывающиеся в руках, черепно-мозговые травмы и переломы, полученные при катании на катке, пожары, отравления и увечья, нанесенные в бытовых конфликтах во время вечеринок, докторам нужно быть готовым к странным или даже смешным травмам, которые наносят себе люди. Потому что опасным может стать не только распитие шампанского с незнакомыми людьми в электричке вечером 31 декабря, но и мирное украшение елки в семейном кругу.

На Западе СМИ регулярно рассказывают о странных травмах, которые люди получают на Рождество, украшая елку или развешивая праздничные огни.

Так, в 2017 году издание Daily Mail опубликовало список самых странных рождественских травм, полученных от украшений для елки и дома, от Адама Тейлора, преподавателя анатомии из Университета Ланкастер.

На первом месте оказалась четырехлетняя девочка, которая засунула металлический бубенчик в ухо, чтобы послушать песню «Jingle Bells». За ней последовала 28-летняя женщина, которая украшала гирляндами стены, стоя на барном стуле — после того, как предмет мебели выскользнул из-под нее, женщина рухнула на пол и получила травму половых органов. Также приводится печальный пример неизвестного 36-летнего мужчины, который проглотил канцелярскую кнопку, развешивая рождественские украшения — беда была в том, что он держал ее во рту, когда ему захотелось чихнуть, а перед этим набрать в легкие побольше воздуха.

Взаимодействие с Санта-Клаусом тоже не всегда хорошо заканчивается — это показывает пример 64-летней женщины, которая уронила на ногу деревянную фигурку рождественского персонажа высотой в 120 см. Тяжелый Санта серьезно повредил ей ступню.

Если повреждения, полученные при украшении дома, оказываются случайным стечением обстоятельств, то попытка осветить жилище праздничной иллюминацией систематически заканчивается плачевно.

У жителей Швейцарии, например, до сих пор существует традиция украшать елки не электрическими лампочками, а настоящими свечами. Почему швейцарцы настолько консервативны, не совсем ясно — дело в том, что, по информации Daily Mail, с 1978 по 2012 год 28 жителей страны получили серьезные ожоги от декоративных свечек, а еще четверо — погибли от полученных от огня травм.

Канадское исследование, опубликованное изданием, показало, что и электрические гирлянды далеко не безопасны — люди, получившие травмы, развешивая их, в среднем проводят в больницах по 15 дней, при этом 5 процентов умирает.

О том, чем грозят электрические гирлянды, в 2017 году рассказала «Российская газета». Дело в том, что живые елки помещают, как правило, в ведра с мокрым песком – и в этом случае нужно внимательно следить за тем, чтобы гирлянда с ним не соприкасалась. «При выборе электрических гирлянд предпочтение стоит отдавать тем изделиям, которые покрыты огнезащитным составом и прошли тестирование в современной лаборатории. На упаковке должна быть полная информация о товаре. В магазине требуйте сертификаты соответствия. Если их нет - гирлянду лучше не покупать», — цитировало издание советы сотрудников МЧС.

Кроме того, спасатели рекомендовали обращать внимание на электрическую нагрузку: в одну розетку не советуют включать больше трех гирлянд. «Напряжение каждой лампочки - не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, может привести к возгоранию», — настаивали в МЧС.

В 2016 году американская Комиссия потребителей по продуктовой безопасности опубликовала статистику, согласно которой, в Рождество 407 жителей США получили травмы при украшении дома: 84 случая были связаны с праздничной иллюминацией, 40 — с самими елками или подставками под них, 159 – с гирляндами, венками и прочими декоративными элементами.