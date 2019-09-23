Платье не спрятать: как Меган Маркл обманывает британцев

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи Харрисон, которому сейчас четыре с половиной месяца, отправляются в свой первый семейный королевский тур в Африку: уже в понедельник они прилетят в Кейптаун, после чего Меган Маркл и Арчи Харрисон останутся в ЮАР, а отец семейства отправится в поездку по Ботсване Анголе и Малави. Вернется принц Гарри в ЮАР, к семье, за несколько дней до окончания 10-дневного тура, который продлится с 23 сентября по 2 октября.

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Предстоящее путешествие уже привлекло внимание журналистов – в частности, потому, что Меган Маркл и принц Гарри полетят вместе с сыном в Африку коммерческим рейсом. К способу их передвижения приковано пристальное внимание после августовских скандалов, когда герцоги Сассекские дважды воспользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу. На фоне их разговоров о заботе об экологии и уменьшении углеродного следа это выглядело лицемерием. А тот факт, что полеты на частных самолетах в разы превосходят по стоимости билеты на коммерческие рейсы, еще больше добавил пикантности ситуации, поскольку Меган Маркл успела в этом году не один раз вывести британцев из себя своей склонностью жить роскошной жизнью на деньги налогоплательщиков.

По сведениям CNN, билет на полет первым классом главной британской авиакомпании из Лондона в Кейптаун стоит от $5071 с человека. В то же время, например, за частный джет из Лондона в Лос-Анджелес придется заплатить не менее $125 тыс.

Это, разумеется, существенная экономия — и, по всей видимости, нарочитая.

Не далее, как в пятницу, Меган Маркл совершила очередной выход в свет, после которого подверглась жесткой критике. На этот раз недовольство СМИ и пользователей соцсетей вызвал ее выбор наряда. На свадьбу своей подруги, дизайнера Миши Нону, которая отмечалась на вилле «Аурелия» неподалеку от Рима в Италии 20 сентября, герцогиня надела платье Valentino за $11 тыс.

Впрочем, зашкаливающая цена наряда, который Меган Маркл, очевидно, наденет один раз, была не единственным недостатком платья итальянского модного дома, которое само по себе, конечно, вполне элегантно. Дело в том, что по неизвестной причине Меган Маркл выбрала черное платье, что для британцев оказалось просто шокирующим. При этом как член королевской семьи герцогиня Сассекская совершила еще одну оплошность — она выбрала прозрачный наряд.

По всей видимости, Меган Маркл никогда не сможет победить свою страсть к роскоши, в которой она теперь может купаться, став женой принца.

Ремонт дома стоимостью около $3 млн, переделка детской спальни из-за того, что цвета стен, выбранные для сына, оказались несоответствующими его яркому темпераменту, полеты на частных самолетах, — британцы все это запоминают. Уже не важно, на чьи деньги Меган Маркл, а вместе с ней и принц Гарри поддерживают высокий уровень жизни — оплачивают ли реконструкцию коттеджа Фрогмор британские налогоплательщики, платит ли за перелет в Ниццу Элтон Джон — в Великобритании просто все лучше понимают, как далека бывшая американская актриса от народа.

Надо сказать, что платье, которое Меган Маркл надела на свадьбу Миши Нону, не самое дорогое в ее гардеробе. В частности, в свой первый выход в свет вместе с королевой Елизаветой II она отправилась в наряде Givenchy стоимостью 18 тыс. фунтов стерлингов, а серый костюм для встречи с президентом Ирландии обошелся ей в 15 тыс. фунтов.

Справедливости ради, нужно сказать, что и «соперница» Меган Маркл — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — не отличается скромностью в отношении нарядов, хотя это и не так бросается в глаза британцам. Наряд Alexander McQueen, который она надела в мае 2017 года на свадьбу своей сестры Пиппы, стоил 11200 фунтов стерлингов – то есть дороже, чем платье Меган, вызвавшее ажиотаж в прессе. Однако к Кейт у британцев все же гораздо меньше претензий: ее образ на свадьбе родной сестры был принят вполне благосклонно.