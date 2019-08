Сюрприз для мужчин: Андерсон рассказала о красном купальнике

Актриса Памела Андерсон до сих пор ассоциируется у многих с образом блондинки в алом слитном купальнике и со спасательным оборудованием. В новом интервью с журналом The New York Times 52-летняя звезда культового сериала 90-х «Спасатели Малибу» рассказала об истории купального костюма, сделавшего ее и Кармен Электру знаменитыми и призналась, что иногда использует его, чтобы удивить мужчин, с которыми она ходит на свидания.

Актриса подчеркнула, что все еще хранит «униформу» спасателя, но, в отличие от большинства своих коллег по сериалу, все еще может его надеть. «Я быстро иду в купальнике в душ и затем полностью мокрая прыгаю на человека, где бы он ни находился в доме», — сказала Андерсон о ходе некоторых своих свиданий.

Реклама

Мать двоих детей рассказала изданию, что многие костюмы были специально созданы по меркам актеров шоу и отметила, что в отличие от всех остальных ее купальник оказался слишком маленьким для ее параметров, так что ей пришлось влезать в одежду, которая ей маловата. Памела рассказала, что поклонники до сих пор вспоминают ее образ и когда некоторые из них просят ее дать им автограф, они просят расписаться на копиях ее красного легендарного костюма. Но исполнительница роли Си Джей Паркер заметила в разговоре c The New York Times, что она всегда говорит тем, кто приносит ей подобную «оригинальную» базу, что оригинальная версия был «крохотной». «Ее просто нужно было растянуть и натянуть на тело», — объяснила знаменитость.

К сожалению, за всю карьеру Памела Андерсон так и не смогла выйти из амплуа классической сексапильной блондинки. Но количество пластических операций, на которые она решилась, чтобы увеличить свои формы и избавиться от морщин, говорит о том, что воспоминания о ее эффектной пробежке по пляжу в замедленной съемке с копной слегка мокрых от воды волос волнуют не только умы поколения, жившего в конце 90-х годов.

Помимо Андерсон воспоминаниями поделилась еще одна «классическая красавица» и пример для подражания всех девушек той эпохи тонких бровей и темной подводки для губ Кармен Электра. Сейчас партнерше блондинки по сериалу 47 лет и она рассказала о том, как в 1997 году, когда ей было 25, она работала на игровом шоу знакомств «Singled Out» и не знала, что на прослушивании на роль Ланни Маккензи ее попросят надеть купальник.

Актриса призналась, что пока она читала свою часть диалога с Дэвидом Хасселхоффом, она не столько думала о том, достанется ли ей работа, сколько надеялась только на то, что директор кастинга не увидит, что она не успела побрить ноги.

Несмотря на то, что Электра, как и ее коллега по сериалу, все еще гордится своим участием в съемках шоу, она приняла решение повесить свой красный купальник «под стекло» у себя дома и всегда с радостью отвечает на вопросы о «Спасателях Малибу», которые ей задают гости. В интервью она отметила, что костюм «производит эффект на людей», а у самой Кармен, по ее словам, каждый раз повышается самооценка от осознания, что ее роль оказала такое влияние на публику.

В 2017 году бывшая модель журнала Playboy рассказала порталу Fox News, что если бы продюсеры когда-нибудь решили воскресить «Спасателей Малибу», то она бы с радостью продолжила играть свою героиню: «Абсолютно. Я бы согласилась за секунду. Возможно мне придется походить в зал примерно три недели, но да, я «за»!

Сейчас вполне возможно возрождение моды на «Спасателей» из-за повсеместной пропаганды не просто здорового образа жизни, а «велнесс» — движения, которое занимается развитием не только физического, но и ментального здоровья. Сама Памела Андерсон заявила, что все герои культового сериала олицетворяли некую «калифорнийскую мечту», к которой стремились все поклонники. По ее мнению, шоу стало настолько успешным именно из-за идеологии, которую оно несло — «особую эру молодости, невинности и безрассудства».