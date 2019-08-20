«Устал от унижений»: почему Лиам Хемсворт не вернет Майли Сайрус

Источники из окружения Майли Сайрус рассказали таблоидам, что певица хотела восстановить отношения с Лиамом Хемсвортом после объявления об их разрыве. Однако теперь инсайдеры утверждают, что ничего уже не получится изменить из-за того, что певица с каждым днем все больше сближается с Кейтлин Картер. Один из них признался в интервью с People: «Майли очень близка с Кейтлин. Это романтические отношения, но еще и дружеские. Они обе сейчас борются с похожими проблемами, и это связывает их».

26-летняя Майли Сайрус и 30-летняя Кейтлин Картер недавно расстались со своими мужьями — в начале августа Картер разошлась со своим супругом Броди Дженнером, сыном Кейтлин (в прошлом Брюса) Дженнер.

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Тем не менее, другие источники уверяют таблоиды, что

Сайрус «не на 100 процентов счастлива» и скучает по своему мужу. «Они провели много счастливых дней в Лос-Анджелесе вместе, и теперь Лиама нет рядом, — сообщил собеседник портала. — Для нее тяжело быть там без него, и это не та ситуация, на которую она рассчитывала. Она надеялась, что они смогут со всем разобраться».

В эту информацию довольно сложно поверить, учитывая, что голливудские пары, в которых один из партнеров не до конца уверен в своем намерении расставаться, не соглашаются на совместное заявление для прессы. Через несколько часов после публикации их объявления о прекращении отношений после восьми месяцев брака таблоиды обнародовали снимки папарацци, сделанные на озере Комо. Во время отдыха на итальянском курорте с компанией друзей Картер и Сайрус плавали на яхте и целовались, пока загорали на палубе. Очередные инсайдеры заявили, что именно из-за этого жеста Хемсворт бы никогда не принял свою жену обратно — якобы ее поведение поставило его в крайне неудобное положение. Инсайдер рассказал австралийскому таблоиду NW, что Лиам «устал от постоянных унижений. У нее отлично получается сделать так, чтобы он точно больше не вернулся». Тот же анонимный собеседник заверил журналистов, что Майли вернулась к старым привычкам, в которые входили сумасшедшие вечеринки, сразу после свадьбы.

Те, кто защищают Сайрус, утверждают прямо противоположное — на прошлой неделе портал TMZ опубликовал материал, в котором процитировали одного из близких друзей 26-летней девушки. Согласно информации издания, Майли пыталась бороться с любовью супруга к выпивке и различным наркотикам, но спустя определенное время решила сдаться. Хотя для фанатов супружеской пары новость стала неожиданностью, их окружение уже давно знало, что у них не все гладко.

Назвать поспешным решение Майли Сайрус разойтись невозможно — нескольких дней бы не хватило, чтобы написать, спродюсировать и записать ее новый сингл «Slide Away», посвященный расставанию с мужем.

В песне Сайрус говорит о том, что хочет «вернуться к огням города», а Лиаму, не называя его по имени, предлагает «ускользнуть» от нее «обратно в океан». Там же экс-звезда сериала на канале Disney «Ханна Монтана» поет, что им уже «не 17», а она выросла и не осталась тем, кем была раньше. Подобные выражения редко считают промежуточным этапом в семейных неурядицах молодых людей, которые сходились и расходились в течение десяти лет.

Сейчас девушки не прячутся и открыто выражают свои эмоции по отношению друг к другу, а разнообразные спекуляции делают песню Сайрус, которая уже давно не баловала фанатов новыми релизами, куда более востребованной. Отчасти поэтому существует большая группа людей, убежденных в том, что все происходящее — глобальный пиар-ход для продажи пластинки.

Сайрус и Хемсворт поженились в декабре 2018 года после того, как их дом сгорел во время лесных пожаров в Малибу. Знаменитости успели спасти своих любимых собак и часть ценных вещей и вскоре, довольно неожиданно для поклонников, сыграли тихую свадьбу для родственников у себя дома.

Общественность узнала печальные известия, когда официальный представитель исполнительницы выпустил заявление: «Лиам и Майли на данный момент согласились расстаться. Постоянно развиваясь и меняясь как партнеры и личности, они приняли решение, что это поможет обоим сфокусироваться на себе и своей карьере». За этим сообщением последовал пост актера в инстаграме: «Просто короткая новость, чтобы сказать, что мы с Майли недавно разошлись, и я желаю ей только здоровья и счастья в будущем».