Неловкие движения: Мэй расшаркивается перед королевой. LIVE

Несмотря на то, что у монарха нет настоящей власти, она все еще остается главой государства, и назначает своих премьер-министров. Добавим, что Елизавета II также принимает отставку своих премьеров и регулярно слушает их отчеты о работе, проделанной правительством. Именно поэтому Тереза Мэй и избранный членами консервативной партии бывший мэр Лондона обязаны ехать к королеве, от которой не зависит принятие решений. К тому же, именно она официально просит премьера сформировать новое правительство.
Во дворец приехал и Борис Джонсон, которого достаточно тепло поприветствовала публика, собравшаяся у ворот.
Конвой Терезы Мэй подъезжает к Букингемскому дворцу, чтобы она смогла в последний раз лично встретиться с королевой. Как и во время ее прощального обращения, политика сопровождает ее супруг Филипп.
24 июля в Лондоне сложно назвать днем, пригодным для большого количества перемещений — Мэй делегирует последние дела в плотном костюме при температуре воздуха 33 градуса Цельсия. Особенно жалко журналистов, которые дежурили на Даунинг-стрит весь прошедший день, прячась от солнца под деревьями.
Для своего последнего дня на работе будущий бывший премьер выбрала юбочный костюм насыщенного синего цвета — более оригинальным его сделал жакет со стоячим воротником и небольшой баской. Образ дополнили туфли с леопардовым принтом на каблуке-рюмке, что несказанно освежило образ. В конце концов, то, за что Терезу Мэй ругали в самом начале ее пребывания на посту премьера, определило ее персональный стиль.
Добрый день, читатели «Газеты.Ru»! 24 июля бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попрощалась с парламентом и произнесла финальную речь у входа в дом 10 на Даунинг-стрит. Теперь ей предстоит нанести прощальный визит главе государства — королеве Елизавете II, а затем передать все должностные полномочия Борису Джонсону. Мы следим за развитием событий.