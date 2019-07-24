Неловкие движения: Мэй расшаркивается перед королевой. LIVE

Несмотря на то, что у монарха нет настоящей власти, она все еще остается главой государства, и назначает своих премьер-министров. Добавим, что Елизавета II также принимает отставку своих премьеров и регулярно слушает их отчеты о работе, проделанной правительством. Именно поэтому Тереза Мэй и избранный членами консервативной партии бывший мэр Лондона обязаны ехать к королеве, от которой не зависит принятие решений. К тому же, именно она официально просит премьера сформировать новое правительство.