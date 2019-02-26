Русский ангел: супермодель умерла от рака

В Санкт-Петербурге умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова – одна из первых девушек русского происхождения, добившаяся после развала СССР серьезных успехов в модельном бизнесе за границей. Как сообщает РИА «Новости» петербурженка Ольга Пантюшенкова долгое время боролась с раком. Ей было 44 года.

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Ольги Пантюшенковой не стало еще 6 февраля – но публично о ее кончине написали в соцсетях те, кто ее знал, только сегодня. В частности, о кончине одной из самых успешных русских моделей сообщил дизайнер Сергей Васильев.

«Мне посчастливилось знать Олю, — написал он в своем инстаграме. — Работать с ней — было счастьем! Оля, от природы необыкновенно артистична, когда она входила в образ и начинала позировать перед камерой, все замирали и цепенели от происходящего действа, пространство студии наполнялось каким-то мощным эфиром, светом!» Дизайнер добавил, что Ольга Пантюшенкова в 90-е была музой знаменитых кутюрье – Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре, Тьерри Мюглера, Джона Гальяно.

Ее лицо не зря кажется знакомым тем, кто помнит рекламные снимки журналов 90-х: в 1994 году Ольга Пантюшенкова стала лицом аромата Eden молодого парфюмерного бренда Cacharel.

18-летняя россиянка на тот момент едва переехала в Париж – и сразу оказалась в числе самых востребованных моделей.

Ольга Пантюшенкова родилась в Ленинграде в 1974 году. Стать моделью и актрисой она мечтала с самого детства, и в этом стремлении ее горячо поддерживала мама: она собирала для дочери информацию о конкурсах красоты – с 14 лет Ольга участвовала в состязаниях на звание «мисс», среди которых были «Мисс Балтийское море», «Мисс фото СССР».

Упорство привело к успеху: в 1991 году в возрасте 16 лет Ольга Пантюшенкова завоевала третье место на конкурсе «Супермодель СССР», после чего подписала контракт с модельным агентством Red Stars и через два года отправилась в Париж, под крыло маленького агентства People – делать карьеру за границей. Однако успехом ее попытка продвинуться на Западе не увенчалась: уже через два месяца агенты объяснили юной петербурженке, что им нужные другие лица, а карьера модели – не для нее.

Возвращаться в Россию ни с чем Ольга не была готова: она вспомнила, что за года до того познакомилась на конкурсе красоты с представителями известного агентства Elite, «открывшего» свое время Синди Кроуфорд, Стефани Сеймур, Татьяну Патиц. Юная модель решила встретиться с одним из сотрудников агентства Дидье Фернандесом. Он объяснил девушке, что модель и королева красоты – это далеко не одно и то же. А кроме того, посоветовал обрезать свои кудрявые белокурые волосы.

Начинающая модель последовала совету — так родился ангельский образ Ольги Пантюшенковой, благодаря которому она стремительно завоевала популярность – уже как модель агентства Elite.

За рекламной съемкой для Cacharel последовали контракты с Christian Lacroix, Claude Montana, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и Thierry Mugler. Ольга принимала участие в показе первой коллекции Джона Гальяно для модного дома Christian Dior, снималась для журналов, появлялась на обложках.

На протяжении 90-х Ольга Пантюшенкова чрезвычайно активно работала, войдя в список 15 самых востребованных манекенщиц мира – по информации StarHit, в среднем она получала по 45 тыс. франков в день. Она выходила на показах крупнейших домов моды — Christian Dior, Balenciaga, John Galliano, Chanel, Valentino и Yves Saint Laurent: для того, чтобы сохранять работоспособность, супермодель была вынуждена тщательно следить за своим здоровьем – расслабляться было непозволительно.

«Хорошо известна история, как вскоре после начала своей звездной карьеры она зашла с друзьями в ночной клуб: отмечали день рождения, — пишет автор книги «Русские модели» Екатерина Васильева. — На следующий день ее строго отчитали в агентстве: «Ты когда-нибудь слышала, чтобы Линда Евангелиста посещала такое заведение? Нет? А что же ты там делала?»

Ольга Пантюшенкова работала до начала 2000-х – в 2002 году ее фотография на обложке итальянского журнала Grazia, в 2003-м она украсила русский Elle. Она пробовала себя в качестве стилиста – сотрудничала с русским Marie Claire. А потом резко пропала с радаров. Как оказалось теперь, она боролась со смертельной болезнью, однако ни сама Ольга, ни ее близкие не хотели, чтобы эта информация стала достоянием общественности.