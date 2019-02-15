«На всю жизнь»: чем закончилось 14 февраля для Кэти Перри

Певица Кэти Перри и звезда Голливуда британец Орландо Блум официально помолвлены: об этом, как принято у звезд, пара сообщила в инстаграме. После Дня святого Валентина американская артистка опубликовала совместное фото на фоне воздушных шариков в виде сердечек, на котором продемонстрировала всем поклонникам внушительное кольцо с аметистом, означающее, что она помолвлена. «Полный расцвет», — подписала певица снимок, и при переводе на русский в этом комментарии теряется игра слов, поскольку фамилия жениха — Блум — как раз и означает «расцвет».

Такую же фотографию выложил и Орландо Блум, однако его подпись игры слов не содержала. «На всю жизнь», — написал актер.

Фанаты певицы еще накануне обнаружили в соцсетях фотографии из фейсбука матери Кэти Перри Мэри Хадсон, которые были подписаны фразой «Смотрите, кто сегодня отпраздновал помолвку!» На снимках изображены то самое кольцо, арка из роз в виде сердечка и Кэти Пэрри, по-хозяйски обхватывающая за талию Орландо Блума.

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Помолвкой закончилась история встреч и расставаний 34-летней Кэти Перри и 42-летнего Орландо Блума, которая началась в 2016 году, когда пара встретилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Тогда между британским актером и американской певицей завязался роман. Однако в марте 2017 года влюбленные расстались, объявив о том, что дают другу «пространство с любовью и уважением».

В декабре 2017 года Орландо Блума и Кэти Перри снова заметили вместе — они вместе отдыхали в Японии. В феврале 2018-го таблоид Sun написал, что артисты снова решили быть вместе — но уже после отдыха на Мальдивах. «Кэти хочет, чтобы в этот раз все сработало, — рассказал изданию источник, близкий к паре. — Она пыталась, но не смогла забыть его. Она слишком волнуется о нем. В этот раз они держат все в секрете, но они снова сошлись».

В октябре 2018 года источник издания US Weekly рассказал, что помолвка пары «определенно возможна». «Кэти и Орландо проработали все проблемы в отношениях и теперь проявляют гибкость в отношении того, что хочет каждый из них», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Кэти не хочет, чтобы эти отношения были повторением неудачного цикла, который она уже проходила с другими партнерами. «Она выросла из этого и не хочет повторения в своих нынешних отношениях».

В начале февраля этого года Кэти Перри дала большое интервью изданию Paper, в котором рассказала о том, как ей живется с Орландо Блумом. В частности, она поведала, что у актера есть страсть к накопительству — он терпеть не может выбрасывать вещи.

«Мой бойфренд даже не знает, что я выбросила его старую дорожную сумку для гигиенических принадлежностей, пока он был в отъезде, — призналась певица. — Я говорила ему, что на Рождество уже купила новую. Он сказал: «Ой, эта была со мной десять лет» и собрался хранить ее в ящике. А я такая: «Момент, когда ты уедешь, будет моментом, когда эта вещь полетит в мусорку»».

И для певицы, и для актера этот брак будет не первым. С 2010 по 2012 год Кети Пэрри была замужем за Расселом Брэндом — английским юмористом и телеведущим. Брак закончился довольно неприятно: через 14 месяцев после роскошной экзотической свадьбы в Индии, когда жених и невеста ехали на слоне в присутствии многочисленных звездных гостей, Рассел Брэнд бросил Кэти Перри при помощи смс. В 2011 году он подал на развод — бракоразводный процесс завершился в 2012-м.

Первой женой Орландо Блума была модель Миранда Керр, знаменитый «ангел» Victoria's Secret: вместе они провели четыре года, с 2010-го по 2013-й. У пары есть общий ребенок — Флинну, сыну Блума и Керр, сейчас восемь лет.

Развод Миранды Керр и Орландо Блума тоже не прошел безоблачно для обеих сторон. Два года назад актер рассказывал изданию Mirror о том, каково расходиться, если у тебя есть шестилетний сын: «Был период нестабильности, когда его (Флинна – «Газета.Ru») мама и я разводились, и мы оба приняли разумное решение, чтобы мы будем рядом как можно больше, чтобы помогать в этот переходный период». Сейчас Миранда Керр и Орландо Блум уладили все разногласия и счастливы по отдельности. В 2017-м модель вышла замуж за предпринимателя Эвана Шпигеля, и в 2018 году у пары родился сын Харт.