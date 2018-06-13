Горе-невестка: Кейт Миддлтон не заплатят за топлес-фото

Новообретенная невестка Кейт Миддлтон – герцогиня Сассекская Меган Маркл – вот-вот принесет герцогине Кембриджской колоссальные убытки. Но вины ее в том нет — если не посчитать актрису виноватой в том, что пять лет назад, в 2013 году, она снялась в провокационном рекламном ролике для американского издания журнала Men's Health. Виноваты, скорее, владельцы французского журнала Closer: в прошлом году они проиграли суд британской королевской семьи по делу о публикации фото Кейт Миддлтон, на котором она загорает топлесс, но теперь требуют снизить сумму выплат, назначенную им судом.

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Видеоролик под названием «Готовить на гриле никогда еще не было так жарко» (Grilling Never Looked So Hot) можно найти в интернете до сих пор – сейчас у него почти 500 тысяч просмотров. Рекламируя журнал о здоровом образе жизни для мужчин, Меган Маркл, в тот момент еще не подруга и соратница британского принца, а хорошенькая звезда сериала «Форс-мажоры», готовит бургеры на гриле, предварительно сняв с себя офисную одежду и сменив ее на завязанную под грудью белую блузку и короткие шорты.

Сексуальный посыл зрителю она посылает не только при помощи откровенного наряда, но и поз и движений — в частности, она облизывает палец, поедая бургер.

Кадр из видео/YouTube.com/Men's Health

Чья-то мама скажет, что это неприлично, но мужчины-то знают, как это сексуально. Эта-то сексуальность и сыграла теперь злую шутку — но не с самой Меган Маркл, а ее невесткой, супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, в жизни в таких роликах на публике не появлявшейся.

Видео и фотографии со съемки 2013 года дали повод адвокатам французского журнала Closer, проигравшего в прошлом году иск королевской семьи, обратиться в Апелляционный суд Версаля. Они заявляют, что сумма выплат, назначенная французским органом правосудия, преувеличена.

В сентябре 2017 года журнал обязали выплатить Кейт Миддлтон 92 тысяч фунтов стерлингов (то есть около 100 тысяч евро) за фотографии загоравшей без верха герцогини Кембриджской, сделанные папарацци при помощи длиннофокусного объектива. Сейчас адвокаты французского издания заявляют, что требовать так много — «лицемерно», поскольку другие члены королевской семьи «рады своим сексуальным снимкам».

Адвокат журнала Поль-Альбер Иванс заявляет, что решение суда соответствовало букве закона, однако сумма, назначенная в качестве компенсации, «слишком велика для простого иска о нарушении неприкосновенности частной жизни».

По сведениям The Telegraph, Во Франции в подобных случаях назначают штраф в размере 100 фунтов стерлингов, то есть чуть больше 100 евро. В случае же с королевской семьей суд обязал выплатить 42 тысячи фунтов стерлингов редактора Closer Лоранс Пио, и столько же — главу издательского дома Mondadori, издающего журнал, Эрнеста Мориа. Также штрафы в размере 8500 фунтов стерлингов были назначены двоим фотографам-папарацци, сделавшим снимок, что они, впрочем, отрицают.

Скандальные топлес-фотографии Кейт Миддлтон были сделаны в 2012 году, когда герцогиня Кембриджская отдыхала во французском Провансе в шато, принадлежащем графу Сноудену, племяннику Елизаветы II. Папарацци воспользовались длиннофокусным объективом, чтобы запечатлеть Кейт Миддлтон, загоравшую топлес на террасе замка. Снимки были опубликованы журналом Closer — они сопровождались статьей, озаглавленной «Oh my God!», — а также местной газетой La Provence. После этого принц

Уильям и Кейт Миддлтон подали в суд на оба издания, обвинив их во вторжении в их частную жизнь.

Сумма компенсации, которую потребовала королевская семья, составляла 1,4 млн фунтов стерлингов, однако после судебного заседания в суде парижского пригорода Нантерр, Кенсингтонский дворец счел дело закрытым, и инцидент — исчерпанным.

Теперь же в Апелляционном суде Версаля представители Closer намереваются продемонстрировать то самое рекламное видео журнала Men's Health 2013 года, на котором Меган Маркл сначала снимает с себя предметы одежды, а затем жарит бургеры. Они готовы присовокупить к делу и другие фотоматериалы — снимки, на которых Меган Маркл загорает на пляже топлес, еще не будучи членом королевской семьи, которые тоже можно найти в интернете. Как сообщает The Telegraph, источники в Кенсингтонском дворце утверждают, что фотографии могли были быть сделаны тайно, однако официального комментария издание не получило.