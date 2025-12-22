На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Австралии извинился перед еврейской общиной за теракт на пляже во время Хануки

Премьер Австралии Албаниз: сожалею о том, что пришлось пережить еврейской общине
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз принес извинения еврейской общине в связи с терактом на пляже во время Хануки. Об этом пишет ABS News.

«Я чувствую груз ответственности за то зверство, которое произошло, когда являлся премьер-министром. И я сожалею о том, что пришлось пережить еврейской общине и всей нашей стране в целом», — сказал он.

Политик подчеркнул, что понимает «гнев толпы», которая освистала и высмеяла его во время панихиды по жертвам. Албаниз также заявил, что Кабмин страны готовит пакет законодательных мер в ответ на теракт. Например, будут ужесточены законы о призывах к насилию и разжигании ненависти: подобные действия будут приравниваться к тяжким преступлениям.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки (еврейского «Праздника огней»). На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на премьера Австралии.

