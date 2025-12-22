На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подешевели «новогодние» продукты

К Новому году в российских магазинах подешевели мандарины, масло и яйца
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

К Новому году в российских магазинах снизились цены на ряд популярных продуктов. Об этом сообщает газета «Известия».

Среди товаров, подешевевших к праздникам, оказались мандарины, сливочное масло, яйца и картофель.

Несмотря на сохраняющуюся общую инфляцию, стоимость 16 из 25 позиций продуктовой корзины упала. Эксперты связывают снижение цен с сезонными факторами и ростом производства.

Так, сливочное масло к середине декабря подешевело на 24% — до 748 рублей за килограмм. Яйца стали дешевле почти на четверть, картофель — более чем на 25%. Мандарины, являющиеся главным новогодним фруктом, подешевели на 15–25%. Незначительное снижение цен также отмечено на сахар и крупы.

До этого Министерство финансов России утвердило минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 рублей. Кроме того, из другого приказа Минфина следует, что с 2026 года будет установлена минимальная закупочная цена на этиловый спирт в размере 84 рублей за 1 литр.

Ранее россиян предупредили о росте цен на корма для животных в 2026 году.

