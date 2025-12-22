СМИ: племянник актрисы Варнавы признал вину на заседании по делу о мошенничестве

Племянник актрисы Екатерины Варнавы предстал перед судом. Об этом сообщает журналист РЕН ТВ из зала суда.

По данным издания, молодой человек признал вину. Как рассказал сам фигурант разбирательств, Георгий Варнава, он нашел информацию о подработке в мессенджере. Забирая деньги, он не знал, сколько ему заплатят и другие точные суммы.

Адвокат настаивал на замене меры пресечения на запрет определенных действий, но ходатайство отклонили. Молодого человека оставили под арестом.

По версии следствия, Варнава обманул 87-летнюю пенсионерку. Он представился женщине сотрудником полиции и убедил в необходимости снять деньги, после чего передать их мошенникам.

Пострадавшую спас сотрудник банка, которому ее действия показались странными. Варнаву поймали при передаче муляжа средств. В его отношении возбудили уголовное дело. В начале декабря расследование завершили и направили материалы в суд.

