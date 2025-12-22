На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии предупредили Зеленского о грядущей катастрофе из-за невыполненного обещания

Times: кумовство и коррупция грозят Зеленскому катастрофой
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский почти сразу после выборов в 2019 году нарушил свое обещание искоренить кумовство и коррупцию в стране, пишет британская газета The Times.

«Во время предвыборной кампании... Зеленский... сказал, что кумовство и коррупция, ставшие повсеместными в политике страны, будут искоренены», — напомнили журналисты издания.

Они обратили внимание, что после победы на выборах Зеленский забыл о своем обещании и назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с его комедийной деятельностью в студии «Квартал 95». В газете отметили, что долгие годы украинский лидер пытался оправдаться тем, что ему якобы необходимо окружить себя людьми, кому можно доверять. Однако на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими вместе с Зеленским в индустрии развлечений, это решение может обернуться катастрофой для его нахождения у власти и военных усилий, говорится в публикации.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции в сфере энергетики и опубликовало кадры с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе обысков у фигурантов дела.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал власти страны задуматься над тем, что Запад может снизить поддержку Киева из-за коррупционного скандала, связанного с соратником Зеленского, бизнесменом Тимуром Миндичем.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.

