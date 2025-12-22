Алексей Блиновский продал внедорожник в 30 раз ниже рыночной стоимости

Алексей Блиновский продал внедорожник Jeep Wrangler Unlimited за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Jeep Wrangler Unlimited 2020 года выпуска стоимостью более пяти миллионов рублей муж королевы марафонов отдал за 180 тысяч рублей. По «схеме Блиновских» Алексей планировал таким образом спасти свой внедорожник от ареста и экстренно отдал машину по низкой цене», — говорится в публикации.

По данный канала, в настоящее время данную сделку оспаривает финансовый управляющий, поскольку разница рыночной стоимости автомобиля и фактической ценой достаточно велика.

