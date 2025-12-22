На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Блиновский продал внедорожник в 30 раз ниже рыночной стоимости

SHOT: Алексей Блиновский продал внедорожник за 180 тысяч рублей
Telegram-канал «SHOT»

Алексей Блиновский продал внедорожник Jeep Wrangler Unlimited за 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Jeep Wrangler Unlimited 2020 года выпуска стоимостью более пяти миллионов рублей муж королевы марафонов отдал за 180 тысяч рублей. По «схеме Блиновских» Алексей планировал таким образом спасти свой внедорожник от ареста и экстренно отдал машину по низкой цене», — говорится в публикации.

По данный канала, в настоящее время данную сделку оспаривает финансовый управляющий, поскольку разница рыночной стоимости автомобиля и фактической ценой достаточно велика.

До этого стало известно, что рэпера Макана (настоящее имя Андрей Косолапов) в армии распределили в водители. Артист уже принял присягу и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения на должности водителя. В его части есть грузовики «УРАЛ» с бронерубкой, а из легковушек — Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.

Ранее в Лос-Анджелесе россиянка на Mercedes влетела в авто воров.

