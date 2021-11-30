Кто представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021»

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019», модель Ралина Арабова представит нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который состоится в Израиле.

В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. Как представительница республики она участвовала во всероссийском конкурсе и получила титул второй вице-мисс. Смотр стал последним перед пандемией коронавируса — в 2020 и 2021 годах конкурс «Мисс Россия» не проводился.

До финала, который пройдет в Эйлате 12 декабря, Арабовой предстоит участвовать в многочисленных мероприятиях и фотосъемках. Она, в частности, представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

Ралина родилась в Казани 4 июля 2000 года, училась играть на флейте в музыкальной школе, профессионально занималась плаванием. Сейчас она учится на юрфаке финансового университета при правительстве РФ.

Ралина Арабова в жизни и на подиуме — в фотогалерее «Газеты.Ru».