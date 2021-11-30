Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-чемпиона мира по легкой атлетике убили в перестрелке 16:47
Путин: Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его присутствие 16:45
Новый кроссовер Suzuki S-Cross появится в России в 2022 году 16:42
Биологи нашли участок ДНК, связанный с повышенным риском суицида 16:41
Лукашенко ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии 16:41
В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет 16:40
В Подмосковье мужчину приковали к батарее и три дня издевались над ним 16:39
Путин: Россия не стремится к жизни «за крепостными стенами» 16:36
Сафронов использовал имя Градского для знакомства с девушками 16:36
Александр Невский снимет новый экшн-фильм «Яростная атака» 16:31
Фото

Кто представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021»

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019», модель Ралина Арабова представит нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который состоится в Израиле.

В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. Как представительница республики она участвовала во всероссийском конкурсе и получила титул второй вице-мисс. Смотр стал последним перед пандемией коронавируса — в 2020 и 2021 годах конкурс «Мисс Россия» не проводился.

До финала, который пройдет в Эйлате 12 декабря, Арабовой предстоит участвовать в многочисленных мероприятиях и фотосъемках. Она, в частности, представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

Ралина родилась в Казани 4 июля 2000 года, училась играть на флейте в музыкальной школе, профессионально занималась плаванием. Сейчас она учится на юрфаке финансового университета при правительстве РФ.

Ралина Арабова в жизни и на подиуме — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план»
Путин поручил выработать план действий в связи с новым штаммом коронавируса
«При ваших ставках роста не будет». О чем Дерипаска поспорил с Набиуллиной
Набиуллина не согласилась с Дерипаской и сообщила о возможном повышении ключевой ставки
«У него резко ухудшилось здоровье». Что случилось с депутатом Рашкиным
Зюганов: у Рашкина был второй этап операции, который перенесли в связи с «судилищем»
Лукашенко ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Путин ответил на вопрос о вводе войск на Украину
Лавров сообщил о переброске военной техники НАТО к границам России
Первый канал перезапускает «Поле чудес» в новом формате
Новости и материалы
Путин: Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его присутствие
Новый кроссовер Suzuki S-Cross появится в России в 2022 году
Биологи нашли участок ДНК, связанный с повышенным риском суицида
В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет
В Подмосковье мужчину приковали к батарее и три дня издевались над ним
Путин: Россия не стремится к жизни «за крепостными стенами»
Сафронов использовал имя Градского для знакомства с девушками
Александр Невский снимет новый экшн-фильм «Яростная атака»
Ученые нашли способ продлить жизнь пациентам с раком мозга
Депутат Госдумы о словах Рыбуса: чем быстрее мы от него избавимся, тем будет лучше
Число госпитализированных детей в эпицентре распространения «омикрона» выросло до 10%
Путин отметил важность баланса между свободной информацией и интересами государства
Еврокомиссия решила запретить «Рождество» и «геев»
Путин рассказал, какие интересы отстаивает Россия
Российский лыжник рассказал, что думает об астме у норвежских спортсменов
Зеленский заявил о сотрудничестве Украины с Apple
«Переживал, что будет губастая»: доктор Мясников рассказал об избраннице сына
WP: Белый дом готовит виртуальную встречу Байдена с Путиным
Все новости
За первой победой: Непомнящий черными играет с Карлсеном. LIVE
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 4-я партия. Карлсен — Непомнящий. ОНЛАЙН
«Приходится смотреть в сторону Европы»: почему российская одежда стоит так дорого
Дизайнеры объяснили высокую стоимость одежды российских брендов нехваткой швей
Для иммунитета и кишечника: почему киви нужно есть зимой
Специалисты по питанию рассказали, чем полезен киви и как его есть
Где IT-компании хранят свои секретные разработки
Шесть секретных лабораторий крупных IT-компаний
«Мощности уже созрели»: как будет работать система предсказания беспорядков
«Ростех» разрабатывает ПО для предсказания массовых беспорядков
Контрольная для взрослых, или справедлива ли система образования в России
Почему усилий органов власти недостаточно и что необходимо изменить, чтобы образование повышало качество жизни в России
Эйфелева башня начала мерцать. Как Месси получил седьмой «Золотой мяч»
Собирают сами себя: как размножаются живые роботы
Ученые создали первых живых роботов, дающих потомство
«Могли загубить 215 спасателей». На «Листвяжной» опять вспыхнули пожары
В шахте «Листвяжная» из-за пожара остановили поиск тел погибших
«Россия не способна проводить десантные операции»
В Польше нашли «самое слабое место» ВДВ России
«Здравствуйте, наши космические друзья! Мы — дети планеты Земля»
Умер ученый Александр Зайцев, отправлявший послания внеземным цивилизациям
Удар с моря. Как ураган из Турции атаковал Крым
В Крыму пять человек пострадали из-за сильнейшего ветра
Россиянам могут запретить ездить на снегоходе с неработающими фарами и клаксоном
Минсельхоз планирует ужесточить требования к снегоходам и квадроциклам
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть