Медведев уступил в третьем круге «Мастерса» в Майами

Медведев проиграл Серундоло и не смог пройти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7. За выход в четвертьфинал турнира Серундоло поспорит с французом Уго Эмбером, который обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 7:6.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.



Ранее у Медведева пропал багаж при перелете в США.