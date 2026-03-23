Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Синоптики рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу

Гидрометцентр: в Москве в марте первой весенней грозы не ожидается
Maxim Shemetov/Reuters

В марте на территории Москвы и Подмосковья первых весенних гроз не ожидается. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние метеорологические данные.

«Первой весенней грозы до конца марта в столичном регионе пока не ожидается», — отметили синоптики.

В Москве же пока можно ожидать только небольшой дождь, который прогнозируется 28 марта.

В Гидрометцентре обратили внимание, что на текущей неделе вновь дневные температуры будут превышать норму и соответствовать апрельским показателям. Воздух прогреется до 13-15°C, а ночью возможны заморозки.

Грозы синоптики прогнозируют 24 марта в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вероятность жаркого лета в Москве оценивается в 40%.

Он добавил, что, согласно фактическим данным, вероятность нормального лета составляет 30%, чуть прохладнее нормы — столько же. При этом синоптик согласился с тем, что в мире продолжается общий тренд на потепление.

Ранее необычайно сильная гроза прошла в столице Катара и ее пригородах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!