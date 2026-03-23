Синоптики рассказали, когда ждать первую весеннюю грозу

Гидрометцентр: в Москве в марте первой весенней грозы не ожидается

В марте на территории Москвы и Подмосковья первых весенних гроз не ожидается. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние метеорологические данные.

«Первой весенней грозы до конца марта в столичном регионе пока не ожидается», — отметили синоптики.

В Москве же пока можно ожидать только небольшой дождь, который прогнозируется 28 марта.

В Гидрометцентре обратили внимание, что на текущей неделе вновь дневные температуры будут превышать норму и соответствовать апрельским показателям. Воздух прогреется до 13-15°C, а ночью возможны заморозки.

Грозы синоптики прогнозируют 24 марта в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вероятность жаркого лета в Москве оценивается в 40%.

Он добавил, что, согласно фактическим данным, вероятность нормального лета составляет 30%, чуть прохладнее нормы — столько же. При этом синоптик согласился с тем, что в мире продолжается общий тренд на потепление.

Ранее необычайно сильная гроза прошла в столице Катара и ее пригородах.