В Мексике выясняют причины разлива нефти у юго-восточного побережья

Генеральная прокуратура Мексики и государственная компания Pemex расследуют разлив нефти с частного судна, что привело к загрязнению пляжей. Об этом сообщила президент Клаудия Шейнбаум, пишет РИА Новости.

«Произошел разлив с судна, мы попросили прокуратуру вмешаться. Это не разлив Pemex, однако Pemex делает все для очистки океана и пляжей», — сказала она.

Она добавила, что за нанесенный ущерб ответственность будет нести компания-владелец судна. Подробности о масштабах загрязнения в данный момент не приводятся.

