В Колумбии не менее 48 человек спасли после крушения самолета

В разбившемся в Колумбии самолете находились 125 человек, не менее 48 спасены

На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них были спасены. Об этом рассказал командующий Воздушно-космическими силами республики генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены… все они находятся в медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо», — уточнил он.

Незадолго до этого агентство Reuters написало, что после крушения самолета ВВС Колумбии спасли 57 военных.

Инцидент произошел в понедельник, 23 марта. Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие. Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

