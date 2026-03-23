На Западе назвали страну, обеспечившую секретный канал связи Ирана с США

FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Тегерана с Уиткоффом и Кушнером
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Власти Пакистана помогали осуществлять неофициальный обмен сообщениями между правительством Ирана и США. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что представителям иранской стороны предоставили связь со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

«Два человека, знакомых с темой, заявили, что высокопоставленные пакистанские чиновники обеспечивали работу тайного канала связи между Тегераном и Уиткоффом и Кушнером», — говорится в сообщении

Вместе с тем издание отмечает, что дипломатические усилия выражались в передаче сообщений очень предварительного характера.

До этого президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Ранее в Иране прокомментировали возможные переговоры с США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!