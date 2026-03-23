На Украине призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Зеленский предупредил украинцев о возможном массированном ударе России
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал украинцев сегодня со всей серьезностью подойти к сигналам воздушной тревоги.

«Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар», — предупредил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что соответствующие распоряжения для ПВО уже были переданы.

16 марта депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал запуск Вооруженными силами Украины по Москве 250 беспилотников в течение двух дней.

Он заявил, что армии России необходимо нанести по Украине массированный удар после таких атак на территорию России. По его словам, ответ должен быть таким, чтобы Зеленскому потом «было тяжело подняться».

Утром этого же дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны уничтожили непосредственно на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к столице около 250 украинских БПЛА.

Ранее в Ростовской области отражена массированная атака украинских беспилотников.

 
