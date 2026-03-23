Истек срок приостановки боевых действий между Пакистаном и Афганистаном

Истек срок перемирия между Пакистаном и Афганистаном

Срок приостановки боевых действий между Пакистаном и Афганистаном истек 24 марта в 00:00 (23 марта в 22:00 мск). Об этом сообщает ТАСС.

О продлении перемирия сторонами сообщено не было.

18 марта Пакистан и Афганистан объявили о пятидневном перемирии на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Исламабад и Кабул указывали, что это решение они приняли при посредничестве Турции, Саудовской Аравии и Катара. Обе стороны предупредили, что любое нарушение договоренностей может привести к возобновлению военных действий.

20 марта начальник Генерального штаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что пакистанские военнослужащие нарушили режим прекращения огня. Исламабад обвинение в нарушении перемирия отверг.

26 февраля Афганистан начал военную операцию, направленную против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы, не признаваемой Кабулом. Данная операция стала ответом на бомбардировки афганской территории, осуществленные военно-воздушными силами Пакистана. В свою очередь, Пакистан заявил об открытии ответного огня, а позднее объявил об «открытой войне» с Афганистаном.

