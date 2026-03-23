США похвастались поражением снятого с вооружения советского «Квадрата» в Иране

США похвастались ударом по снятому с вооружения в Иране советскому «Квадрату»
Darko Vojinovic/AP Photo/Global Look Press

США ударили по иранской пусковой установке зенитно-ракетного комплекса HQ-2 — поставлявшейся из КНР копии советской С-75. Видео удара по военной технике, которую давно сняли с вооружения, опубликовала «Российская газета».

Также несколько раз в видеороликах можно было увидеть ЗРК «Квадрат» — экспортные версии советских 2К12 «Куб». Часть из них захватили в ходе отражения нападения Ирака в 80-е. В то же время ряд установок были поставлены Ливией.

В 90-е годы небольшие закупки «Квадрата» производились в восточноевропейских странах. В 2026 году такое оружие считается устаревшим.

В видео также показан повторный удар по поврежденному комплексу MIM-23 Hawk, который был закуплен в 70-е годы. Вероятно, в отчетах удар армии США уничтоженный комплекс преподнесли как новый успешно уничтоженный объект.

До этого сообщалось, что военные Израиля и США ударили по ядерному объекту в иранском Натанзе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
