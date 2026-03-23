Мать избила восьмилетнего сына на уральской детской площадке

На Урале женщина избила ребенка на детской площадке и привлекла внимание правоохранителей. Об этом со ссылкой на Сысертскую межрайонную прокуратуру сообщает «Царьград».

Инцидент произошел 22 марта в поселке Большой Исток на детской площадке садового товарищества «Комфорт». Мать избила своего восьмилетнего сына на глазах других детей. По словам свидетелей, женщина злоупотребляет алкоголем и не обеспечивает должный присмотр за детьми, в семье также воспитывается еще один ребенок.

Сама женщина объяснила свое поведение тем, что сын часто убегает, а она не успевает его догнать и опасается за его жизнь. По ее словам, ребенок состоит на учете у психиатра и учится в коррекционном классе. Она пообещала, что подобное не повторится.

Прокуратура организовала доследственную проверку по факту инцидента. Стражи порядка дадут правовую оценку соблюдению законодательства о защите прав детей и проанализирует работу органов профилактики с этой семьей.

Ранее инвалид-колясочник получил 14 лет колонии за избиение пасынка битой.