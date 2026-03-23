Пассажир московского метро распылил в глаза женщине газовый баллончик

В Москве мужчина поссорился с женщиной в метро и распылил газовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в вагоне метро — между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В ходе конфликта злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо оппонентке. В результате пострадавшая получила химический ожог глаз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемый задержан, в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда. Сотрудники заметили его, подняли на платформу до того, как прибыл поезд, и увели.

Ранее пассажирка московского метро запретила глухой девушке использовать в вагоне жестовый язык.