В Литве зафиксировали прилет неизвестного БПЛА, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии. Об этом сообщил спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис, передает LRT.

Беспилотник не видели радары и не заметили пограничники, сказал Цюнис. Опубликованы кадры взрыва после прилета беспилотника на территорию Литвы.

Причины прилета БПЛА на территорию страны на данный момент неизвестны.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

По данным МВД Белоруссии, упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».

 
