Водитель и пассажиры ранены в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области

В Брянской области из-за удара ВСУ по автобусу пострадали три человека

Водитель и два пассажира были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в населенном пункте Демьянки Стародубского района Брянской области. Об этом в мессенджере Мах сообщил глава региона Александр Богомаз.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира», — написал Богомаз.

Тем временем министерство обороны России сообщило, что в период с 13:00 (мск) до 20:00 (мск) дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал количество уничтоженных украинских дронов за сутки. По информации главы региона, в период с 8:00 22 марта до 8:00 23 марта над территорией субъекта сбили 248 БПЛА самолетного типа.

