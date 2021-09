Эминем назвал свой новый ресторан «рыгаловкой»

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс III) в следующую среду, 29 сентября, откроет в родном для себя Детройте ресторан, который он назвал Mom's spaghetti (Мамины спагетти) в честь своей песни, сообщает издание NME.

В этой песне через фразу «Mom's spaghetti» рэпер обыгрывал внезапную рвоту из-за нервного напряжения перед рэп-баттлом.

«His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti» — «Его ладони потные, колени слабые, руки тяжелые / На его свитере уже рвота, мамины спагетти», — эти строчки Эминем читал в автобиографическом фильме «Восьмая миля».

Фанаты музыканта связывают рекламную кампанию ресторана Эминема с возможным началом кампании по продвижению своего нового альбома. Предполагается, что новый альбом будет представлен 1 октября.

