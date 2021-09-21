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Альпинисты проложили новый сложнейший маршрут на Маттерхорн в честь погибшего друга

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cameramuseum.ch

Неделю назад (11-12 сентября) трое итальянцев Франсуа Каццанелли, Франческо Ратти и Марко Фарина проложили новый маршрут на южной стене Маттерхорна и назвали его «L'amitié, что переводится как «дружба». Об этом пишет портал Risk.ru.

Идея первопрохода возникла как мероприятие в память о Роберто Феррарисе, который погиб в лавине зимой 2019 года. Так альпинисты увековечили память о большой и взаимной дружбе. «Гора учит простым ценностям, которые никогда не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Этот маршрут рассказывает о крепких связях, которые не может стереть ни время ни расстояние», - указали спортсмены.
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Для Каццанелли Роберто Феррарис был не только учителем, но также и другом, которому он мог доверить жизнь в горах, и тем, с кем можно было посмеяться, и с кем можно было выйти за рамки в поисках своего нового предела. Друг, для которого такой подарок - в виде нового маршрута - был предрешен.

Южная стена Маттерхорна также была выбрана не случайно. С ней связано множество воспоминаний Каццанеллии, такие как первое зимнее восхождение на Диретту по южной стене, повторение маршрута Казаротто-Грасси, а также новый маршрут Диретта алло Скудо, пройденный вместе с Феррарисом в 2018 году.

Новый маршрут проходит по компактной плите слева от Пилластро дей Фиори, что можно перевести как Цветочная колонна.

11 и 12 сентября, трое альпинистов из Валле д'Аоста, засучив рукава, пролезли маршрут. В результате получилось 650 метров лазания отвесных стен на 16 питчей сложностью 6c.
Маршрут завершается гребнем, соединяющем «цветочную колонну с южной стеной».

«Мы решили переименовать ее в колонну Роберто Феррариса», - рассказали альпинисты.

Ранее швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа. Швейцарец Дани Арнольд (Dani Arnold) 15 августа 2021 года в одиночку поднялся по северной стене культовой вершины Пти Дрю (3733м) в массиве Монблан, пройдя исторический маршрут Allain-Leininger (900м, TD+) всего за 1 час и 43 минуты и 35 секунд.

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