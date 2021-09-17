Ким Кардашьян на Met Gala не узнала сестру из-за маски

Ким Кардашьян призналась, что из-за черного костюма и сплошной маски не могла ничего видеть на Met Gala и из-за этого не поняла, кто ее зовет, когда к ней обратилась сестра, Кендалл Дженнер. Об этом она рассказала в Instagram-сториз.

Таким образом она объяснила фото с бала Института костюма, прошедшего в ночь с 13 на 14 сентября: на нем Кендалл Дженнер наклоняется к ней, слегка прищурив глаза, а сама Ким Кардашьян разводит руками, будто бы в недоумении.

«Кендалл звала меня по имени, а я не видела, кто это, но видела очертания ее сверкающего платья», — рассказала телезвезда.

Фотография двух сестер с Met Gala стала вирусной в Internet — на ее основе пользователи сделали многочисленные мемы.

Ким Кардашьян появилась на вечеринке нью-йоркского музея «Метрополитен» в черном наряде Balenciaga, одной из деталей которого была черная маска, полностью закрывавшая лицо. Ее сопровождал креативный директор модного дома Демна Гвасалия, также в черном костюме и с закрытым лицом.

Подробнее о нарядах Met Gala читайте в материале «Газеты.Ru».