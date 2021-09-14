Пранкер из TikTok съел бургер перед демонстрацией веганов и его назвали жалким

Британский тиктокер, публикующий свои розыгрыши под ником @yourajokeman, попытался вывести из себя собравшихся на демонстрацию веганов, съев у них на глазах «самый большой бургер в мире».

Видео пранкера, на котором он ест мясо перед большой группой людей, отказавшихся от пищи животного происхождения, набрало за три дня более 6 млн просмотров и свыше 1 млн лайков.

Как сообщает New York Post тиктокера подвигло на это предложение подписчиков, которых он ранее спросил, каким должен быть его следующий пранк. «Съешь самый большой в мире гамбургер перед митингующими веганами», — предложили ему.

На видео можно различить, как протестующие держат в руках плакаты с лозунгами, осуждающими жестокость по отношению к животным. Один из них обвинил пранкера в том, что он оставляет мусор рядом с демонстрантами, другой иронически ответил «Очень смешно» в ответ на предложение попробовать бургер. Еще активист спросил, гордится ли собой тиктокер, после чего назвал его жалким.

Ранее австралийские мясники обвинили веганов в краже слова «мясо».