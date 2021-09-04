Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину

Дональд Трамп предпочитал взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНД Ким Чен Ыном во время его нахождения у власти, а не с теми, кто «желал заниматься дипломатией» — канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такое заявление в интервью Business Insider сделала племянница бывшего президента США Мэри Трамп.

Она назвала своего дядю «прирожденным автократом», и обвинила его в фашизме.

«Единственное, что имеет для него значение, — это то, что он считает, по его мнению, силой. Предполагаю, что для него это значит быть жестоким и разрушительным, насколько это возможно, и постоянно выходить сухим из воды», — сказала Мэри.

Женщина также утверждает, что Трамп «думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть».

Ранее Мэри Трамп рассказала в своей книге о тайнах своей семьи, что ее дядя боится болезней, так как не может признать, что они делают человека слабым.

До этого Дональд Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса».