Бутики Victoria's Secret заменили «ангелов» бодипозитивными манекенами

Американский бренд нижнего белья Victoria's Secret представил новое оформление магазинов. Об этом сообщает WWD.

После волны скандалов из-за отсутствия разнообразия моделей на подиуме Victoria's Secret пришлось не только отказаться от знаменитого шоу, на котором модели выходили с крыльями за спиной, но и изменить состав амбассадоров бренда. Теперь бренд переделал интерьеры магазинов.

Вместо фотографий «ангелов» в бутиках бренда появились манекены plus-size. Темные светильники и стробоскопы заменили светлые стены и зеркала в полный рост. Сайт тоже стал более сдержанным, в центре внимания теперь — фото товаров, а не моделей с идеальными формами.

Обновление бренда происходит в рамках направления Victoria's Secret & Co., которое также включает в себя Victoria's Secret Beauty и Pink. С 2020 года бренд Victoria's Secret перешел в руки к новому владельцу — компании Sycamore Partners за $955 млн.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как страдали «ангелы» Victoria's Secret.