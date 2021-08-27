Вещи Аль Капоне будут проданы с аукциона

Потомки знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне решили пустить с молотка принадлежавшие ему вещи. Об этом сообщает Washington Post.

Артефакты хранились в имении Капоне на Пальм-Айленд во Флориде с 2004 года, когда скончался единственный сын главаря мафии Сонни Капоне. В коллекцию вошли 175 предметов и документальных свидетельств эпохи Сухого закона в США. Среди них — принадлежавшие Аль Капоне пистолеты, плакаты, на которых изображены он и члены его семьи, его письма к сыну из тюрьмы «Алькатрас», медали, которые получал Сонни Капоне в соревнованиях по стрельбе, часы, безделушки, хрусталь и прочее.

Как объяснила внучка гангстера Дайен, они с сестрами боятся, что вещи Аль Капоне могут сгореть при лесных пожарах, бушующих сейчас на севере Калифорнии.

«Было невероятным облегчением добиться того, чтобы памятные вещи моих деда и бабушки были перемещены в другое место, потому что мы бы не спасли их от огня», — сказала изданию 77-летняя женщина.

В 2017 году на аукционе RR Auction ушли с молотка бриллиантовые часы гангстера за $84 тыс. Его музыкальная пьеса «Юмореска» была продана за $18,750.