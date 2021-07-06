Переводчик Горбачева рассказал, когда подружились Нэнси Рейган и Раиса Горбачева

Переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал «Газете.Ru» о сходстве в характерах Раисы Горбачевой и Нэнси Рейган.

«[Нэнси Рейган] очень была предана своему мужу так же, как и Раиса Максимовна — Михаилу Сергеевичу Горбачеву, — сказал Павел Палажченко. — Это их очень сближало, хотя, судя по рассказам, первые их контакты были иногда сложными, но они нашли общий язык».

Переводчик советского лидера подтвердил, что поначалу «отношения были, скажем так, с нюансами, сложными». Однако после того, как Рональд Рейган и Михаил Горбачев оставили свои посты, они наладились.

«В послепрезидентский период я не раз присутствовал при их общении и могу сказать, что не сразу, но у них отношения сложились дружелюбные и доброжелательные», — заявил Палажченко.

Он добавил, что Горбачев и Рейган не раз встречались после ухода в отставку.

«Сначала в 90-м году, когда Горбачев был с визитом в США. Он был в Сан-Франциско, и на встречу с ним и с Раисой Максимовной приехали Рейган и Нэнси — насколько я знаю, очень хорошо Нэнси и Раиса провели время, — рассказал переводчик. — Потом в 92-м году, когда Горбачев был в США, они встречались. В общем, у них отношения постепенно сложились. Не сразу, но сложились и были чем дальше, тем более теплые и доброжелательные».

Сегодня, 6 июля, Нэнси Рейган исполнилось бы 100 лет.